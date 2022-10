Macron vede Meloni a Roma Il presidente francese | «Farcela insieme con dialogo e ambizione»

Leggi su open.online

(Di domenica 23 ottobre 2022) «Come europei, nei paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato». Così ilEmmanuelsu Twitter per raccontare l’incontro avvenuto con la nuova premier italiana Giorgia. In visita aha incontrato a fine giornata ladel Consiglio: «Riuscire, con, lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a, Giorgia, va in questa direzione», ha scritto allegando al post una foto dell’incontro. A commentare l’incontro anche una nota di Palazzo Chigi che ha definito quello avvenuto tra...