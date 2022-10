(Di domenica 23 ottobre 2022) Un secondo tempo che si trasformerà in 12° posizione in griglia di partenza del GP degli Usa per Charles, costretto a scontare dieci posizioni di penalità sullo schieramento per la ...

Un secondo tempo che si trasformerà in 12° posizione in griglia di partenza del GP degli Usa per Charles, costretto a scontare dieci posizioni di penalità sullo schieramento per la sostituzione di turbo e motore endotermico. Dalla sesta fila quindi scatterà quella che il monegasco della Ferrari ...Al termine di una giornata caratterizzata dal test gomme in ottica 2023, Charlesè riuscito ...attacco al tempo, ma solo lavoro di sviluppo, per Mercedes e Red Bull. Appuntamento alle 21. Leclerc: "Nessun rischio folle, ma proverò a sfruttare le opportunità" Il monegasco della Ferrari ha spiegato che non si prenderà rischi inutili, ma che proverà a cogliere eventuali occasioni che gli si presenteranno davanti nella sua rimonta dal 12° posto in griglia ...Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto le qualifiche di Austin, ma è una posizione che non conserverà in quanto condizionato dalla penalità subita per la sostituzione di alcuni elementi della powe ...