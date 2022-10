L’ammissione di Lautaro verso il mondiale | Inter avvertita!

(Di domenica 23 ottobre 2022) ‘Il Toro’ ha rilasciato delle dichiarazioni significative sull’evento del Qatar. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilè sempre più vicino eMartinez scalpita per essere protagonista anche con l’Argentina. Il numero 10 dell’è tornato a segnare in campionato dopo due mesi di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Eurosport IT

Martinez , attaccante dell' Inter e dell' Argentina , è intervenuto in collegamento con'emittente Tyc Sports . Il Toro, per sua stessa, è sempre più carico in vista del Mondiale ...'Inter ha ripreso Lukaku ricreando una coppia conquasi ...'arrivo di Asslani dà 'fiato' a Brozovic, giocatore chiave nell' ...- che valgono zero - hanno un gruppo che per stessa... Lautaro ha ritrovato se stesso ed è tornata la vera Inter: l'argentino raggiunge Milito a quota 62 gol in A con l'Inter