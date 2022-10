La vittoria dei segnali

... a volte è costretto a fare delle scelte forti proprio per mandaresegnali alla squadra, ...ha avuto lucidità nei momenti che contavano e che giustamente ha citato Treier nel giorno di una, ...... viste le rispettive posizioni in classifica, importante anche ai fini del raggiungimento... Tutta la grinta di Gasperini © LaPresseI nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono reduci dalla...Domenica 23 ottobre 2022, ore 18.00 ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel. A disp.: Musso, Rossi, Maehle, Boga, Eder ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...