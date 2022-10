Juvecaserta | primo successo interno | Cus Jonico Taranto battuto 83-68

Basket 2022 - 2023 Serie B Girone D Tabellino partita- CJ Basket Taranto Squadra in casaSquadra avversaria CJ Basket Taranto La Bleconquista la sua prima vittoria interna superando il Cus Jonico Taranto al termine di una gara molto equilibrata nei primi trenta minuti e decisa, poi, nell'ultimo periodo da una serie di ...PESCARA - Ilderby del campionato si conclude ai supplementari, e vede il Pescara Basket trionfare tra le ... che batte laall'ultimo secondo per 74 - 71. La classifica del girone D ...La Ble Juvecaserta conquista la sua prima vittoria interna superando il Cus Jonico Taranto al termine di una gara sviluppatasi sul piano dell’equilibrio nei primi trenta minuti e decisa, poi, nell’ult ...Dopo una gara equilibrata e giocata punto a punto per tre quarti, nell’ultimo quarto si è spenta la luce della squadra di Coach Olive. Non ...