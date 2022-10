Highlights e gol Sangiugliano-Vicenza 0-1 | Serie C | Girone A 2022 2023 VIDEO

Nel match delle 12.30 il Torino batte 2 - 1 l'Udinese alla Dacia Arena. I granata si portano in vantaggio al 14': sinistro vincente di Ola Aina, servito da Miranchuk. I padroni di casa ...L'ultima occasione ce l'ha Karamoh che si divora a tu per tu con Silvestri ilche avrebbe ...Le pagelle e i voti di Udinese - Torino Udinese (3 - 5 - 2): Silvestri 5.5; Perez 6 (81 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Udinese-Torino 1-2: i granata vincono con i gol di Aina e Pellegri. HIGHLIGHTS ...Colpo a sorpresa del Torino alla Dacia Arena: Udinese battuta 2-1 con i gol di Aina nel primo tempo e di Pellegri nel secondo. In mezzo il pari di Deulofeu sfruttando un errore di Zima. Partita vivace ...