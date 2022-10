Fibromialgia | un convegno al PAN – come prenotarsi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sabato 5 Novembre 2022 alle ore 15,00, presso PAN Palazzo delle Arti, Sala Di Stefano, in Via dei mille 60, Napoli, si terrà la proiezione del Documentario sulla“AD MAIORA: vittime di una malattia invisibile”. Il filmato è prodotto dal Comitato Fibromialgici Uniti-Italia odv, con la regia di Federico Liguori. Dalle ore 15,00 si procederà alla registrazione Il Blog di Giò.

