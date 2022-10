F1 | Gp Usa | vince ancora Verstappen | Leclerc terzo in rimonta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un insaziabile Maxsu Red Bull ha vinto anche il Gran Premio degli Stati Uniti di F1, sul circuito di Austin. Il pilota olandese ha preceduto sul traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton, costretto ad alzare bandiera bianca solo nel finale.Charlessu Ferrari, protagonista di una belladalla 12/a posizione in griglia di partenza. Costretto invece al ritiro Carlos Sainz sull'altra Ferrari, dopo un incidente in partenza con l'altra Mercedes di George Russell. Con la vittoria odiernaeguaglia il record di successo di Michael Schumacher nel corso di una sola stagione, la Red Bull invece conquista matematicamente anche il titolo Mondiale costruttori.

L'olandese, già campione del mondo, centra il 13esimo successo stagionale. La Red Bullil Mondiale costruttori Max Verstappen non si accontenta eanche il Gp degli Stati Uniti dopo che si era già aggiudicato il titolo mondiale. L'olandese eguaglia il numero di successi stagionali 13, di Michael Schumacher e Sebastian Vettel, chiudendo ...