DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | Verstappen vince di forza e fa 13! Hamilton 2° | Leclerc a podio! Sainz out

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55 Il GP degli USA si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamo tra una settimana in Messico! 22.53 Davvero peccato per Carlos, subito ko in curva 1 non certo per colpe sue. Grandi prestazioni ancora una volta per Alonso e Vettel, giudicano pilota del giorno! 22.51 Lewismai così vicino alla vittoria in questa stagione. Il Re Nero le ha provate tutte, ma non c’è stata storia! Charlescompleta un GP eccellente, da 12° a 3°. Il monegasco non ha nulla da recriminare… 22.49 Che gara, quante emozioni! Il COTA non tradisce mai! Maxcentra un successo che conferma come il binomio con la Red Bull sia stellare in questo momento e raggiunge il 13° successo del campionato, pareggiando il record di ...