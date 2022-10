(Di domenica 23 ottobre 2022) Ostia – Ancora un incidentesu via. Il sinistro, che ha coinvolto due vetture, si è verificato intorno alle 2 di domenica 23 ottobre, all’altezza di. La dinamica è ancora da accertare ma, secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per poi finire sulle siepi. A bordo di una macchina viaggiava una ragazza, sull’altra due giovanitrentina. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute tre mezzi dell’Ares 118 e un’medica. La ragazza è stata trasportata inal San Camillo, mentre i duesono stati ricoverati, sempre in, uno al Campus Biomedico e l’altro al Sant’Eugenio. Il ...

Il Faro online

Si spostò asolo quando lo raggiunsero la moglie e i figli. Spalletti pensava solo al calcio, a quei tempi. Dieci anni dopo, nel 2016, Spalletti appariva profondamente diverso. Il ...Quando si fermava al semaforo le persone faticavano persino a riconoscerlo e lo stupore raddoppiava o triplicava se, nella strada tra Trigoria e, accanto a lui c'era Francesco Totti con ... Casal Palocco, scontro fra auto nella notte sulla Colombo: tre ragazzi in codice rosso Bari, 22 ottobre 2022, (Ansa) - Oggi in Puglia si registrano altri 1.294 casi di positività al Covid su 8.990 test per una incidenza del 14,3%.Quattro sono i decessi.Sono complessivamente 14.805 le pe ...Spalletti ha vissuto due fasi alla Roma. La prima dal 2005 al 2009, la seconda invece dal gennaio 2016 al giugno del 2017. Girava per Roma ...