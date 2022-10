ATP Anversa 2022 | Felix Auger-Aliassime è una roccia | nuovo titolo e Sebastian Korda ko

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dopo Firenze,(n.10 del mondo) conferma il suo grande momento e si aggiudica il torneo belga con l’affermazione in Finale contro l’americano(n.36 del ranking) per 6-3 6-4. Il canadese ha espresso la sua consistenza contro un giocatore talentuoso, dando seguito a quanto si era visto in passato soprattutto al servizio. Eccellente fisicità ine vittoria chiara. Nel primo set i servizi dominano la scena nei primi cinque game, ma poi il canadese con alcune risposte profonde fa breccia negli schemi dinel sesto gioco. Ai vantaggi il top-10 fa valere la propria forza mentale, mancando un set-point nell’ottavo gioco e facendo calare il sipario nel nono sul 6-3. Nel secondo ...

