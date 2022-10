Amici 22 | Samuel balla su una canzone di Mike Bird ed emoziona il web

Leggi su novella2000

(Di domenica 23 ottobre 2022) Emozioni ad22 Anche oggi ad22 non mancano le emozioni. Come ogni settimana anche stavolta i ballerini hanno affrontato una gara di ballo, che è stata giudicata da Eleonora Abbagnato. A scendere in pista è stato naturalmente anche, che hato il pubblico. L’allievo di Raimondo Todaro ha infattito sulle L'articolo proviene da Novella 2000.