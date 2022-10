Achille Occhetto | morto il figlio Malcom | «Stroncato da un infarto | dolore indicibile»

di Edoardo Lusena e Redazione Online "Stroncato da un infarto a Las Palmas", scrive l'ex segretario del Pdssu Facebook. Aveva 52 anni, era filmaker e direttore della fotografia. "Non ci sono parole che possano lenire l'immenso dolore per la perdita di un figlio", commenta Piero Fassino ...Ascolta questo articoloè uno dei volti noti della politica italiana, ricordato da tutti come l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano e primo segretario del Partito Democratico della Sinistra , ...Grave lutto per Achille Occhetto , ex segretario del Pci e primo segretario del Pds: il figlio Malcom è morto. A darne notizia lo stesso Occhetto in un ...Ad annunciarlo lo stesso politico con un post su Facebook: “Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici”. Aveva 52 anni Il figlio Malcom è morto a Las Palmas a causa di un infarto. Lo ...