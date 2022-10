Spalletti sfida Mourinho “All' Olimpico per vincere”

(Di sabato 22 ottobre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Dobbiamo pensare alla nostra forza, a quello che sappiamo fare mettendo in campo le nostre qualità. Anguissa? Non è corretto rischiarlo, è difficile che sia dentro. Gli altri hanno fatto bene e si sono allenati con continuità, sono allo stesso livello”. Il tecnico del Napoli Lucianoha le idee chiare in vista dellacontro la Roma, in programma domani alle 20.45 allo stadio. Gli azzurri hanno avuto fin qui un cammino pressochè perfetto sia in campionato che in Champions League, ma chiaramente la formazione giallorossa non può in alcun modo esser sottovalutata. “Dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare ancora con più qualità e velocità. La Roma ha grande qualità, ha la caratteristica di andare a incidere sui risultati con i calci piazzati, lo dicono i numeri. Dipenderà da quanti ...

Lucianosorride alla Roma e Mourinho, evita ogni polemica e si concentra sulla: "Questa è una partita fra le più belle del calcio europeo non solo italiano, la guardano tutti. Importante ..."Napoli è spettacolare in tutti gli aspetti e deve esserlo anche nel calcio". Lucianolancia così laalla Roma in vista del big match di domani all'Olimpico, sottolineando che "anche se si trova lo stadio pieno e una squadra avversaria in condizioni forti come ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...Spalletti: “Vogliamo crescere” 18 Mag Napoli-Ajax, le probabili formazioni del match 12 Ott Roma-Napoli, probabili formazioni. Una sfida mai banale, quella che andrà in scena domani sera all’Olimpico, ...