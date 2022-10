Salernitana-Spezia | Ribery dice addio tra le lacrime | i giocatori interrompono il riscaldamento VIDEO

(Di sabato 22 ottobre 2022) Franckal calcio e lo fa in. Cerimonia prima del calcio d’inizio diall’Arechi che ha per protagonista il fuoriclasse francese che ha deciso di ritirarsi e di restare tra le fila dei campani nello staff dirigenziale. Un momento davvero toccante con le due squadre in campo cheilpe omaggiarlo, mentrefa il giro del campo raccogliendo l’applauso di tutti i tifosi in piedi per lui. Tanta commozione,di, in alto ecco il. “Oggiuno dei più grandi calciatori degli ultimi vent’anni, grande campione dentro e fuori dal campo, siamo onorati di averlo ...

Commenta per primo Davide Nicola, allenatore della, sa che la partita contro losarà molto importante per il suo futuro. Un'eventuale sconfitta potrebbe portare la dirigenza campana a valutare il futuro del tecnico.RISULTATI SERIE A: SI PARTE CONI risultati di Serie A , che non hanno vissuto il turno infrasettimanale come in altri Paesi, tornano a farci compagnia con la 11giornata : il programma è stato inaugurato da ...StampaOltre 15mila spettatori per il match di oggi tra Salernitana e Spezia. La tifoseria della Salernitana ha risposto ancora una volta nel migliore dei modi, ma anche in occasione della gara di oggi ...Il sabato di Serie A si apre con la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Spezia. Dopo il successo della Juventus per 4-0 sull’Empoli, le squadre di Nicola e Gotti si affrontano nel match in programma a ...