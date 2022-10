Perché la nuova legge elettorale dovrebbe prevedere liste aperte

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Che la salute dei partiti italiani sia da tempo cagionevole è un fatto ben noto all’opinione pubblica. Ma le recenti elezioni del 25 settembre, conclusesi con la più bassa affluenza mai registrata nella storia della Repubblica, rendono ancora più evidente il bisogno di ripensare in modo radicale il rapporto tra i cittadini e la politica. I partiti sono tra le istituzioni che ispirano minore fiducia. Solo il 13 per cento degli intervistati in un sondaggio di Demos dichiara di avere fiducia nel loro operato (contro il 23 per cento per il Parlamento), e secondo i dati Istat, i cittadini esprimono un voto di 3 su 10 quando viene chiesto loro di esprimere la fiducia che nutrono nei confronti dei partiti. In una democrazia parlamentare come la nostra, il principale meccanismo per consentire la partecipazione dei cittadini nella vita politica e la rappresentazione delle loro preferenze è ...