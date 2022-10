Meloni giura in tailleur nero | la formula recitata a memoria

Parte l'era. Il governoal Quirinale, domani primo Cdm 'Vedremo lunedì in funzione delle evoluzioni istituzionali nel rispetto della prassi', ha aggiunto spiegando di essere 'pronto a ...10.11 -nelle mani di Mattarella 9.54 - Al Quirinale per assistere al giuramento del nuovo governo sono appena arrivati il compagno di Giorgia, Andrea Gianbruno, insieme a Ginevra ...La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha giurato davanti al Presidente Mattarella. Look sobrio con un tailleur nero e la formula del giuramento recitata a memoria. Quirinale (Alexander Jakhnagiev ...La nuova premier e la sua squadra questa mattina sono al Colle per il giuramento. Segui la diretta anche in video ...