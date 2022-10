L’ultima lezione di Draghi | restare ottimisti | nonostante Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Al direttore - Caro Cerasa, se la vita fosse vissuta al contrario forse saremmo tutti più, come auspica la festa fogliante di oggi. La racconta così un geniale Woody Allen: “Tanto per cominciare si dovrebbe iniziare morendo, e così il trauma è bello che superato. Quindi ti svegli in un letto di ospedale e apprezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo giorno. Poi ti dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare alla posta per ritirare la tua pensione e te la godi al meglio. Col passare del tempo le tue forze aumentano, il tuo fisico migliora, le rughe scompaiono. Poi inizi a lavorare e il primo giorno ti regalano un orologio d’oro. Lavori quarant’anni finché non sei così giovane da sfruttare adeguatamente il ritiro dalla vita lavorativa. Quindi vai di festino in festino, bevi, giochi, fai sesso e ti prepari per iniziare a studiare. Poi inizi ...