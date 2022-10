OA Sport

16.44 Adesso per Berrettini, alla prima finale in un torneo italiano, affronterà uno tra Kecmanovic eche scenderanno in campo tra poco. 16.42 Un esempio di resilienza Matteo Berrettini: ha resistito ai problemi alle vesciche. 11 ace per il romano, 61% di prime in campo con il 78% di resa. 38 ......Lorenzo, ottava testa di serie della manifestazione svizzera. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) . Disponibile anche una... LIVE Musetti-Kecmanovic 3-2, ATP Napoli 2022 in DIRETTA: l'azzurro recupera subito il break CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KECMANOVIC (A SEGUIRE DOPO BERRETTINI-MCDONALD) 16.45 La nostra DIRETTA LIVE di Berrettini-McDonald finisce qui. Grazie per averci ...Kecmanovic-Musetti è un match del torneo Atp 250 di Napoli: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.