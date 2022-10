Conflavoro Pmi | «A Marina Calderone tutta la nostra stima»

(Di sabato 22 ottobre 2022) «Sulle tematiche a noi care, dal mondo del lavoro alla tutela del tessuto imprenditoriale, siamo soddisfatti delle scelte fatte dalla premier Giorgia Meloni. Il dialogo costruttivo non mancherà». Così ha detto Roberto Capobianco, presidente nazionale diPmi. «La stessa presidente del Consiglio, cui vanno le nostre congratulazioni - aggiunge - ha dimostrato specie negli ultimi, difficilissimi anni un'importante sensibilità nei confronti delle piccole e medie imprese riconoscendole come i soggetti più colpiti e, oggi, ingiustamente e inspiegabilmente deboli nonostante siano il caposaldo dell'economia italiana, dunque anche a suo avviso meritevoli di ogni sforzo per essere difese e rafforzate». «In particolare - prosegue il presidente diPMI - confido avremo poi un proficuo rapporto con il ministro Adolfo Urso, che è persona seria ...

Da una ricerca realizzata dal Centro Studi diemerge che mantenere l'ora legale farebbe risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi dell'elettricità. Sarebbe, dunque, secondo ...Quanto si risparmierebbe senza ora solare Secondo un'analisi del Centro studi di, se si mantenesse l'ora legale tutto l'anno si avrebbe un risparmio da 2,7 miliardi di euro per il 2023 ... Mobilitazione di Conflavoro Pmi, Pullara: "Battaglia in ogni sede istituzionale per tutelare il nostro territorio" Il presidente dell'associazione di categoria si è detto soddisfatto dalle scelte operate dal neo premier Giorgia Meloni per il mondo del lavoro e la tutela del tessuto imprenditoriale ...Arrivano le prime considerazioni sui neo-ministri del governo Meloni che hanno prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica.