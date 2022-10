Una diga minata per distruggere l’Ucraina L’allarme di Zelensky

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Secondo il presidente ucraino Volodymyr, la Russia avrebbe minato ladi Nova Kakhovka sul fiume Dnepr, circa sessanta chilometri a est della città di Cherson.si è rivolto ieri ai leader europei riuniti a Bruxelles ammonendoli che se Mosca decidesse di far saltare quella, circa ottanta insediamenti, inclusa la città portuale, sarebbero sommersi rapidamente. “Secondo le nostre informazioni, la Russia ha già preparato tutto per portare a compimento questo attacco terroristico. La Russia sta deliberatamente ponendole basi per un disastro di enormi dimensioni nel sud del”. Così si è espresso il leader, chiedendo che una commissione internazionale di osservatori sia inviata all’impianto di Nova Kakhovka. La mossa di Mosca si inserisce nella campagna di distruzione delle ...

... inregione che il presidente russo Vladimir Putin ha annesso illegalmente e sottoposto alla ... ha dichiarato che le forze ucraine hanno lanciato cinque attacchi missilistici contro ladi ...Abbiamo informazioni che i terroristi russi hanno minato lae unità della centrale ... Zelensky ha quindi chiesto alla comunità internazionale di inviaremissione di monitoraggio, far rientrare ...Nuova giornata di combattimenti in Ucraina, con attacchi di missili russi che già nella prima mattina si sono abbattuti sulla città di Zaporizhzhia. Segnalate numerose esplosioni anche a Kharkiv . A K ...Ungheria, una campagna mediatica martellante (migliaia e migliaia di manifesti affissi in ogni dove) ma sobria e per nulla evocatrice di immani tragedie come la II guerra mondiale.