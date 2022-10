"Troppi sussidi statali. Non trovo personale"

Money.it

leggi anchefaranno alzare (ancora di più) i tassi Bce: il monito Inflazione Eurozona a +9,9% a settembre Euorostat ha pubblicato gli aggiornamenti sull'inflazione di settembre: il ...Non possiamo chiedere prestiti a basso costo ea fondo perduto a Bruxelles, se poi .... Altra cosa sarebbe, invece, se mantenessimo gli stessi requisiti, ma accompagnandoli da una ... Troppi sussidi faranno alzare (ancora di più) i tassi Bce: il monito Poi, ci sono troppi vincoli burocratici per assumere i percettori del ... Infine, si sono presentate varie persone che hanno chiesto di lavorare in nero per non perdere i sussidi statali e, ovviamente ...La Bce potrebbe aumentare i tassi di interesse in modo più aggressivo con politiche fiscali e di sussidi troppo generose: il rischio è la pressione sui prezzi, secondo il governatore belga.