Milano | a Palazzo Reale da domani in mostra ' Le Pietà di Michelangelo'

(Di venerdì 21 ottobre 2022), 21 ott. (Adnkronos) - Apre, nella Sala della Cariatidi di, la"Ledi. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi". Promossa e prodotta dal Comune di-Cultura e organizzata dacon la collaborazione del Castello Sforzesco, laè a cura di Giovanna Mori, Domenico Piraina e Claudio Salsi. L'ingresso è gratuito. Nata dalla sinergia tra Comune di, Comune di Firenze e Musei Vaticani, l'esposizione consente al visitatore di apprezzare l'evoluzione dell'arte michelangiolesca attraverso il confronto di tre calchi otto-novecenteschi, in ideale continuità con la ...

... la Nutrizione e l'Ambiente - Università degli Studi diRenata Lovati, allevatrice biologica ... 1 TUTTO SUESTENSE E I SUOI GIARDINI ore 11.00, Salone Estense del Comune di Varese di Via ...E' quanto si evince dalle parole di Giuseppe Sala, il sindaco diha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione di una mostra aReale, dicendosi fiducioso circa il ...Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Apre domani a Milano, nella Sala della Cariatidi di Palazzo Reale, la mostra "Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi". Promossa e prodot ...Dal 22 ottobre all’8 gennaio 2023, le Pietà di Michelangelo, nella forma dei loro calchi storici, eccezionalmente riunite in uno spettacolare allestimento (mi-lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2022 ...