LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | Sainz precede Verstappen nelle FP1 Tra poco le FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.15 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buonasera a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti alladelle FP2 del Gran Premio degli Stati Uniti d’Americadi Formula 1! 22.07 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamentoprima di mezzanotte per la seconda sessione di libere in Texas! 22.05 Buoni segnali per la Ferrari, in attesa di vedere all’opera Charles Leclerc a partire dalla FP2 che andrà in scena a partire da mezzanotte. 22.04 Positivo il debutto in un weekend ufficiale di F1 per Robert Shwartzman, il migliore in classifica dei piloti di riserva impegnati in FP1 ad Austin. 22.02 Di seguito la classifica finale della FP1: 1 Carlos...