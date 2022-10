Le Mans 2023 - Torna lIsotta Fraschini con una hypercar per il WEC

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A volte rino e lo fanno nel mondo più clamoroso. il caso dell'Isotta, marchio dalla storia gloriosa ma tormentata, più volte riaffiorato alle cronache anche in epoche relativamente recenti, che ora si ripresenta con un progetto di grande impatto, frutto dell'impegno di un gruppo d'imprenditori lombardi e veneti: ripartire dalle corse, anzi da una di quelle di maggiore importanza, la 24 Ore di Le. La vettura, battezzata Tipo 6, risponde infatti ai requisiti tecnici della categoriadel Mondiale Endurance ed è stata sviluppata aerodinamicamente nella galleria del vento inglese della Williams Racing. Propulsione ibrida. L'Isotta, che sarà presentata nella sua veste definitiva alla fine del febbraioa Milano, monta un sei cilindri a V di 90 di 3 ...

A SI PUNTA IN ALTO L'edizionedella 24 Ore di Lesarà quella del centenario e ci sarananno contendenti agguerritissime che punteranno alla vittoria: Acura, Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, ...... nelil WEC potrebbe vantare una griglia di partenza tra le dieci e le dodici hypercar, cifra che potenzialmente potrebbe arrivare a quindici in occasione della 24 ore di Le. I numeri sono ...Michele Montesano Ci sarà la presenza di un altro storico marchio per la 24 Ore di Le Mans del centenario. Isotta Fraschini ha annunciato il suo ritorno alle competizioni ufficializzando ...Isotta Fraschini torna sulla scena internazionale partendo dalle competizioni al più alto livello. L’obiettivo è correre nel mondiale ...