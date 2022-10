Lazio | dalla Spagna due nomi per il vice-Immobile

... Alessia Tescione e Lidia Piccirillo dell'Università di Cassino e delMeridionale. Il ... è la dimostrazione che lo sport può recuperare ragazzi a rischio e portarlistrada in un ambito ......- Spezia Milan - Monza Fiorentina - Inter Udinese - Torino Bologna - Lecce Atalanta -Roma - ... Salernitana - Spezia, sabato ore 15.00 Due squadre fuori, per il momento,zona retrocessione ...(Pescasseroli, 21 Ott 22) Un gemellaggio all'insegna della scoperta dei due Parchi storici d'Italia e dell'importanza della conservazione della Natura per le future generazioni. Questo il cuore dell'i ...Senza Immobile è Felipe Anderson il favorito a ricoprire il ruolo da attaccante puro. Incognita pure a metà campo ...