L' arbitro Valeri ammette un suo errore al Var | Entri come in un tunnel | ti convinci di un' idea…

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA - Il direttore di gara Paolo- intervenuto alla Luiss per un corso del docente ed ex calciatore Guglielmo Stendardo è tornato ad analizzare un episodio che lo ha visto direttamente ...

ROMA - Il direttore di gara Paolo- intervenuto alla Luiss per un corso del docente ed ex calciatore Guglielmo Stendardo è tornato ad analizzare un episodio che lo ha visto direttamente protagonista. Il direttore di gara è ...Fiorentina - Inter, sestina arbitraleASSISTENTI : Preti " Di Iorio IV° UFFICIALE : Serra VAR : Mariani AVAR : Costanzo Fiorentina - Inter, probabili formazioni FIORENTINA (4 - 3 - ...Il fischietto di Ostia torna sull'episodio di Atalanta-Milan e sulla mancata espulsione di Hateboer in occasione del fallo sul rossonero Leao ...Il direttore di gara Paolo Valeri ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di un evento svoltosi all'università Luiss. 'Se l’episodio ...