L’altezza dei ciclisti cambierà le biciclette nel 2023! Nuova distanza tra supporti e manubrio | modifiche e chi è avvantaggiato

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il grande ciclismo è entrato in letargo e si tornerà a correre in gruppo soltanto tra tre mesi, ma in questo periodo dell’anno fervono i preparativi in vista della prossima stagione e si inizia a pensare alle nuove. Alcunicambieranno i materiali e questi mesi sono determinanti per prendere confidenza con le componenti che verranno impiegate durante l’annata agonistica che incombe alle porte. Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore anche il nuovo regolamento UCI e bisogna tenere presente un particolare decisamente importante. L’articolo 1.3.023 prevede una modifica non di poco conto per quanto concerne leda cronometro e quelle impiegate su pista per l’inseguimento e il chilometro/500 metri da fermi. La modifica riguarda latra il supporto per l’avambraccio e la fine del ...