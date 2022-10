(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il200aiNo Vax che non hanno ricevuto lo stipendio lo scorso luglio, in quanto. Lo ha precisato l’Inps in un messaggio destinato a far discutere. L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti verrà erogataa chi ha avuto una retribuzione azzerata in quello stesso mese, nel caso di eventi tutelati. Come la cassa integrazione e i congedi parentali, maper l’ativa sindacale. Nella platea dei beneficiari rientranoi lavoratori che percepiscono una retribuzione imponibile di massimo 2.692al mese. La legge di bilancio 2022, infatti, ha previsto per loro un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali ...

Ileuro spetta anche ai sanitari no vax sospesi dal servizio. Lo precisa l'Inps in un messaggio in cui spiega che l'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è corrisposta anche laddove ...per l'assegno di cura, come averlo: domande entro il 15 novembre Per ottenere l'assegno di cura ed il conseguentedaeuro mensili fino al dicembre 2023, il richiedente potrà ...L'indennità va anche a chi aveva cassa integrazione, congedi e aspettative sindacali. Il bonus 200 euro spetta anche ai sanitari no vax sospesi dal servizio. Lo precisa l’Inps in un messaggio in cui s ...La misura introdotta per sostenere le spese relative all'assistenza psicologia ha avuto un grande successo, ma il tempo per richiedere il sussidio sta per scadere: la scadenza è fissata al 24 ottobre ...