Gubbio | la storia ridimensionata di una intossicazione di gruppo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Un pranzo di pesce finito in tragedia, con "scene apocalittiche", commensali rifugiati in ogni angolo del locale dopo essere stati colti da uno straordinario attacco di dissenteria a causa di un pasto a base di tonno, oppure cosi' presi dal correre a casa in macchina da finire fuori strada o provocare incidenti. Tonno pescato dai soci di un club di pescatori di altura eugubino, consumato in parte cucinato, in parte crudo. Audio e foto hanno iniziato a circolare alcuni giorni fa nelle chat di messaggistica e attraverso i social network, evolvendo in una serie di meme che sono rimbalzati nei cellulari di tutta Italia. Prima che la notizia dell'epopea gastrointestinale finisse per essere, e in parte smentita, da dati oggettivi, quelli messi nero su bianco dai diretti interessati e dall'Usl Umbria 1 da cui dipendente l'ospedale territoriale ...