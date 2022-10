GF Vip | Luca Salatino svela con quante donne è stato prima di Soraia | la risposta spiazza tutti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In queste ore,si è lasciato andare a delle confidenze molto interessanti nella casa del GF Vip. In particolar modo, l’ex tronista di Uomini eha parlato della sua vita sentimentaledi conoscereAllam. Nello specifico, si è soffermato sul numero di ragazze che è riuscito a conquistare,di L'articolo proviene da KontroKultura.

Gli autori del Gfhanno cercato di calmare gli animi chiamando in Confessionale prima Charlie e ... a far luce sulla situazione è stato poi Gnocchi che, parlando in piena notte conSalatino e ...La regia del GFha immediatamente censurato la scena, inquadrando per dieci minuti buoni un ... In camera conSalatino e Antonino Spinalbese, ha raccontato: Amaurys voleva picchiare Charlie ...Le forti emozioni della puntata e della notte conducono Luca a un po’ di lacrime, di sconforto, di nostalgia, ma ad accogliere la sua tristezza c’è Antonella, pronta a sorreggere l’amico. Il loro è un ...Durante la puntata di ieri, 20 ottobre, al Grande fratello Vip, finalmente è arrivato l'incontro che il pubblico aspettava da settimane: Marco Bellavia, accompagnato da Alfonso Signorini è rientrato n ...