Ciclismo | Jonas Vingegaard non sarà al Tour 2023? Il DS | “Non abbiamo ancora deciso”

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La stagione 2022 delinternazionale si è conclusa da pochissimo, ma si inizia già a parlare di come potranno evolversi le cose per il prossimo anno. Il pensiero va già alde France, che inizia a far parlare di sé a distanza di mesi poiché esiste la possibilità che alla prossima Grande Boucle non ci sia il vincitore uscente. Ad affermarlo non è una voce qualsiasi, ma il primo direttore sportivo della Jumbo-Visma Merijn Zeeman a VeloNews: “Nonseandrà al. Al momento è in vacanza e quando tornerà voglio sentire che cosa ne pensa anche lui. Penso sia scontato che quando vinci la maglia gialla la vuoi difendere il prossimo anno, ma non ...