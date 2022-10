(Di venerdì 21 ottobre 2022) “al neo Ministro per la sua nomina ad un incarico dove porterà la sua grande professionalità ed esperienza di manager sportivo edel”. Il presidente della Lega, Umberto, si è congratulato con Andreadopo la nomina a ministro dello Sport e delle Politiche giovanili. “Siamo usciti da due anni particolarmente difficili causa la pandemia ripartendo con slancio ed entusiasmo – ha aggiunto – e sono sicuro che la capacità ed esperienza difavoriranno il completo rilancio dello sport italiano”. SportFace.

SPORTFACE.IT

Lykogiannis Dinamo: Bendzius 7 (2/3 2p 1/7 3p), Gentile (0/3 0/1 5 ass), Kruslin 9 (1/4 1/5), Onuaku 13 (6/9 0/1 13 rbs), Robinson 10 (5/8 0/4), Diop 15 (4/6 2p 7/7 tl), Devecchi, Chessa,, ......30 Bayern Monaco vs Barcellona (diretta)Eurolega 3Giornata 18 - ott 20:45 Partizan Belgrado vs Milano (diretta) Telecronaca: MatteoEurocup 2Giornata 19 - ott 18:00 Lietkabelis ... Basket, Gandini: "Complimenti ad Abodi, profondo conoscitore del nostro mondo" Il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, si è congratulato con Andrea Abodi dopo la nomina a ministro dello Sport e delle Politiche giovanili.Umberto Gandini - ad della LegaBasket - e il racconto su De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma e ad della LegaBasket, è intervenuto ai m ...