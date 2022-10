Scozia | l’ex Palermo Lafferty squalificato per 10 giornate per un video sui social

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Unpubblicato su TikTok è costato carissimo a Kyle, attaccante del Kilmarnock ammirato in Italia con le maglie die Reggina. La FA scozzese lo hainfatti per 10 partite per l’uso di espressioni definite “settarie”. L’attaccante nordirlandese avrebbe avuto un atteggiamento offensivo nei confronti di un fan incontrato in un bar il mese scorso. Il club scozzese ha accettato la sanzione, che escluderàfino al 14 gennaio prossimo, quando ci sarà la sfida col Celtic valida per la semifinale della Coppa diall’Hampden Park. SportFace.

