"Faremo di tutto per vincere contro il Napoli" , ha dichiarato il centrocampista serbo alla serata organizzata dall'Associazione ItalianaClub. Insomma,non si è nascosto ed ha lanciato la ...Al suo fianco Cristante eo Pellegrini che nelle idee di Mou potrebbe scalare in mediana . Sì perché Mourinho ha intenzione di creare densità nella zona nevralgica del gioco azzurro come non ... Roma, Matic: “I vostri sogni scudetto presto realtà” Dybala punta dritto al Mondiale in Qatar Anche Dybala, naturalmente, al derby del prossimo 6 novembre non ci sarà ma negli ultimi giorni Paulo ha ritrovato almeno mezzo sorriso. Due i motivi: 1) il re ...ROMA - «Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà». Niente male come dichiarazioni da fare ai tifosi, chiaramente su di giri. Perché a parlare è Nemanja Matic, il centrocampis ...