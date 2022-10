Milano | spray al peperoncino a scuola | diciotto studenti intossicati | sei finiscono in ospedale

Unoal peperoncino ha causato l'intossicazione di 18 ragazzi in una scuola di. L'istituto si trova in via Amoretti. Sono sei gli studenti ricoverati in codice verde con lievi sintomi. Tre di ...Paura in una scuola digiovedì mattina, in via Carlo Amoretti, zona Quarto Oggiaro. L'... Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di unourticante. Presente anche la polizia di Stato. ...Sono stati mobilitati dieci mezzi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza e i vigili del fuoco. I pazienti avevano tutti gli stessi sintomi. Sei sono finiti in ospedale ...Sono in totale 16 gli studenti, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, oltre a due insegnanti di 33 e 57 anni, rimasti lievemente intossicati questa ...