Marta Fascina e Kate Middleton? L' intesa impensabile | loro due

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cos'hanno in comune? Più di quanto si possa immaginare. La compagna di Silvio Berlusconi, che alle ultime elezioni è stata rieletta alla Camera, ha cambiato molto il suo look da quando è stata ufficializzata la sua relazione con il Cav. Lo dimostrano le foto e i video che la ritraggono. E sono in molti ad averlo notato e a parlarne sui social. Cosa c'entra allora la futura regina consorte d'Inghilterra? C'entra eccome. Di mezzo ci sono proprio le scelte relative all'abbigliamento. A unire le due donne sarebbe Alessandra Rich, designer milanese naturalizzata inglese. Si tratta di una delle stiliste di riferimento della, che veste tra le altre anche. E pare che la compagna del Cav, come sottolineato dal ...

Chioma riccia e t - shirt aderenti sono spariti.si è trasformata in una perfetta Lady bon ton che prende ispirazione da Kate Middleton indossando il suo stesso abito a pois di Alessandra Rich . Ma la metamorfosi stilistica divide e la ...... Gloria Saccani Jotti, lodata in privato l'altra sera a cena da, ha invece fatto il percorso contrario, da un ministero senza portafoglio alla nomination all'Università. "E manca ancora ...A Berlusconi piacciono le bionde. E lei donna Marta si è schiarita la chioma. Adesso è platino che fa tanto Marilyn. Sacrifica i riccioli in austeri chignon, si alliscia e si infila un cerchietto che ...Marta Fascina, deputata di Forza Italia e fidanzata di Silvio Berlusconi, con il quale è convolata in un 'non matrimonio' lo scorso Marzo, è stata rieletta alla Camera alle ultime elezioni politiche.