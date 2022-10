(Di giovedì 20 ottobre 2022) " Io un? Hoche non è". Andreasi sfoga ai microfoni di Sportmediaset dopo aver deciso la sfida Udinese - Monza , valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia , ...

" Io un flop Ho dimostrato che non è così ". Andreasi sfoga ai microfoni di Sportmediaset dopo aver deciso la sfida Udinese - Monza , valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia , realizzando il gol del definitivo 2 - 3 con annesso ...A fine partita lodel presidente sull'arbitraggio: "Scandaloso, loro hanno giocato in 12...". ... non passa che un minuto prima che Silvestri debba metterci i pugni, su conclusione di. ... Lo sfogo di Petagna: "Io un flop Ho dimostrato che non è così" L'ex attaccante del Napoli si toglie parecchi sassolini dalle scarpe dopo il gol che ha deciso, alla Dacia Arena, il match di sedicesimi di finale di Coppa Italia ...L'attaccante della formazione brianzola segna la rete che elimina l'Udinese e qualifica la formazione di Palladino: l'ultima risaliva a febbraio.