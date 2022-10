Lavoro | Inps | boom di licenziamenti | +31% a quota 4 mln in 7 mesi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le cessazioni di rapporti di, nei primi settedel 2022, sono state 3.949.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente () per tutte le tipologie contrattuali. Lo ha ...

...di, nei primi sette mesi del 2022, sono state 3.949.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+31%) per tutte le tipologie contrattuali. Lo ha reso noto l'che ha ...È chiaro, però, sostiene l'che senza un intervento del neo Governo sarà difficile che queste ... Il ministero delha inviato una lettera a 17 enti previdenziali privati e privatizzati di ...Notizie poco esaltanti sul versante bonus: sia quello per gli asili nido che quello anti inflazione da 200 e 150 euro sono a rischio ...Reddito di cittadinanza: cosa farà Giorgia Meloni Non si tratta di una decisione semplice, anche perché le istituzioni premono per un mantenimento della misura.