Jakarta | crolla la moschea dopo un incendio I video

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La più grandedi, in Indonesia, è distrtuttaessereta a causa di un devastanteche si era sviluppato per ore e che non è stato possibile arginare. A collassare è stata ladi Koja. Ignote le cause del rogo (tratto da Twitter)

ilmessaggero.it

... nel nord della capitale dell'Indonesia,dopo che e' scoppiato un grande incendio nella ... ha detto ai giornalisti il capo della polizia di NorthWibowo. 19 ottobre 2022Indonesia , la più grande moschea della capitaleè crollata oggi per l'effetto di un devastante incendio che non è stato possibile arginare. Si tratta della moschea di Koja, distretto nella parte nord della megalopoli. Non si hanno ancora ... Indonesia, crolla la grande moschea di Jakarta: devastante incendio come nella cattedrale di Notre-Dame Indonesia, la più grande moschea della capitale Jakarta è crollata oggi per l'effetto di un devastante incendio che non è stato possibile arginare. Si tratta della moschea ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...