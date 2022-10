Incredibile in autostrada | uomo dorme nell' auto ferma sulla corsia di sorpasso | la polizia gli salva la vita

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un comportamento folle e pericolosissimo, per sé stesso e per gli altri, quello di un giovane che si era messo a dormirea sua, posizionatodidi un'. A ...

L'intervento della pattuglia ha evitato conseguenze davvero gravi per tutti coloro che al momento transitavano sull'. 'La verifica delle condizioni psicofisiche di chi si pone alla guida ...... La scorsa notte all'altezza di Colledara: altri automobilisti danno l'allarme alla Polstrada che evita gravi conseguenze. La Panda era ferma e con i fari spenti. Il giovane denunciato COLLEDARA - Ha p ...