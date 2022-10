Giulia Salemi in un nuovo programma | i dettagli

in ascesa. L'influencer italo - persiana vuole affermarsi come conduttrice e la sua carriera sta procedendo a ritmo spedito. Ha ottenuto un ruolo, come commentatrice dei social network, ...L'influencerviene attirata in una feroce polemica dopo lo scandalo in diretta televisiva: richiesto il suo intervento. La bella influencer italo - persianasta vivendo un momento aureo ...Giovedì 20 ottobre ritorna su canale 5 il Grande Fratello Vip, secondo i sondaggi Ciupilan dovrebbe essere salvo ...È davvero un momento d'oro per l'influencer italo-persiana, pronta ad affermarsi sul piccolo schermo in qualità di conduttrice ...