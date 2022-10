Gigi Riva | «Lo Bello regalò un rigore alla Juve Poi ci disse | “datela in area a Riva” e fischiò rigore a noi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il primo novembre sarà in libreria «Mi chiamavano Rombo di Tuono», il libro cheha scritto con l’editorialista de La Stampa,Garanzini. Il quotidiano torinese ne regala qualche anticipazione. Oggi pubblica il racconto chefa della depressione con cui ha imparato a convivere e quello della lite con l’arbitro Concetto Lo. Accadde tutto nel secondo tempo dintus- Cagliari, il 15 marzo 1970. “Il primo tempo era filato via liscio. Oddio, liscio, il primo gol lo aveva segnato il nostro stopper nella nostra porta, ma diciamo – sorridendo – che con Niccolai poteva anche succedere. Pareggiai io poco prima dell’intervallo ed è ovvio che con due punti di vantaggio in classifica il risultato ci stava bene. Non avevamo fatto i conti ...