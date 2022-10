Draghi | “Mi raccomando | non applaudite!”

Dopo essersi raccomandato della riservatezza ("mieh"), il presidente di Forza Italia ha ... È l'ultimo Consiglio di Marioche oggi dovrà provare a dare qualche spiegazione ai suoi ...Non ci sono state notizie (se c'erano le abbiamo perse) enon voleva darne a parte le licenze: 'Domande No, no. Ma lei mi fa sempre la stessa domanda! E non applaudite mi. Grazie. ...Il Professor Mario Draghi, nelle ultime ore prima di uscire definitivamente da Palazzo Chigi, sta completando il giro delle “cerimonie dell’addio” . Sono dedicate a coloro che, per poco meno di due an ...Politica Roma - 20/10/2022 10:44 - "Cosa ho imparato in 20 mesi Troppe cose. È stata un'esperienza straordinaria di cui sono straordinariamente contento. Finisce in modo ...