Agenzia askanews

Per questo, nel corso dei lavori del Consiglio, ha fatto un intervento che fonti diplomatiche hanno definito "netto" se non "" per richiamare i partner all'urgenza di prendere una ...durante il summit sul prezzo gas Il presidente del Consiglio Marioha fatto nel Consiglio Europeo un '' intervento sulla necessità di porre freni al prezzo del gas, si apprende ... Draghi duro con Stati Ue: arriva recessione, intervenire su energia Bruxelles, 20 ott. (askanews) - Nel suo ultimo Consiglio europeo Mario Draghi va all'attacco per portare a casa un risultato atteso da mesi (il ...Il presidente del Consiglio, durante il vertice dei leader, ammonisce sulla fase di recessione che l'Europa sta per attraversare.