Cardinale | 'Milan? Darò una shakerata | ma non lo farò a pistole spianate Non ho una data per rivendere Lo stadio'

Ilè stato ceduto da Elliott a RedBird. La cifra pattuita è stata di 1,2 miliardi di euro. Gerry, proprietario e fondatore di RedBird, non ha beneficiato di alcun prestito dalle ...Per quanto riguarda il fondo arabo voci concrete si riferiscono a Investcorp gruppo con sede in Bahrein e che prima di Gerrysi era interessato al. BERTARELLI - L'ultima voce ...Il proprietario rossonero ha parlato al convegno "Invest in Sports" a New York: "Il gap con la Premier League si vede anche in Champions, c'è grande disparità nei diritti tv. Ho scelto la continuità c ...Sono ore molto calde per quello che potrebbe essere il futuro societario dell'Inter. Gli Zhang avrebbero confermato la volontà di cedere il pacchetto delle quote di maggioranza e avrebbero anche avvia ...