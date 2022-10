Basso WindTre | “Telco energivore | supporto per investire in 5G”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA – “L’incremento dei costi dell’energia comporta per noi un notevole aggravio economico, dobbiamo tenere accese 22mila antenne per garantire copertura al 99,8% della popolazione. Noi non abbiamo mai chiesto di pesare sulle casse pubbliche, ma sarebbe opportuno intervenire sugli oneri di sistema, una forma di tassazione indiretta che ha contribuito negli anni a sostenere la trasformazione del sistema elettrico italiano”. Lo ha detto Roberto, direttore External affairs and sustainability di Wind Tre, intervenuto a “LargoChigi”, il format di The Watcher Post. “Dal nuovo governo ci aspettiamo che metta in campo finalmente una politica industriale per il settore, l’Italia è la quinta potenza economica per export, ma le nostre aziende per competere hanno bisogno di infrastrutture abilitanti e le telecomunicazioni sono cruciali. Speriamo che la politica possa ...