(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Al 19 ottobre, l'Organizzazione mondiale dellaha verificato 623all'assistenza sanitaria in. Gli episodi sono avvenuti tra il 24 febbraio, data di inizio dell'offensiva russa, e il 10 ottobre e hanno causato 100e 129. In questo tweet l'ultimo aggiornamento dell'Oms. "L'assistenza sanitaria - ribadisce l'agenzie delle Nazioni Unite per la salute - non dovrebbe mai essere un obiettivo".

Adnkronos

Kluge , direttore regionale dell'per l'Europa, ha tracciato un quadro preoccupante: "Troppe persone invivono in modo precario, si spostano da un luogo all'altro, dormono in strutture ...Leggi anche, Zelensky: "Non c'è più spazio per negoziati": "623 attacchi a sanità con 100 morti e 129 feriti", Israele: "Niente armi, solo aiuti medici e umanitari" ... Ucraina, Oms: "623 attacchi a sanità con 100 morti e 129 feriti" (Adnkronos) - Al 19 ottobre, l'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato 623 attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina da parte della Russia. Gli episodi sono avvenuti tra il 24 febbraio, ...La Svizzera sostiene, da molti anni, la riforma del settore sanitario in Ucraina. Nonostante la guerra, il progetto ha ancora un senso.