Sempre in prima linea per le battaglie femministe

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Meghan Markle per le donne iraniane. Dove ci sono causec’è lei. L’ex attrice, ora duchessa di Sussex, che si era presentata come femminista anche sul sito della royal family, ha indossato una maglietta con la scritta “Women, Life, Freedom” in farsi durante un’apparizione a sorpresa al quartier generale di Spotify a Los Angeles per lodare il “coraggio” delle donne iraniane che combattono le regole dell’hijab. Markle, 41 anni, è salita sul palco di un evento per Women@Spotify – un gruppo di risorse gestito da donne presso la società di streaming – indossando una maglietta con le parole in farsi che significa “Donne, vita, libertà” scritte sul davanti. Ha anche portato con sé due membri esecutivi della sua organizzazione Archewell: il vicepresidente esecutivo delle comunicazioni globali Ashley Hansen e la presidente Mandana Dayani, entrambe donne iraniane. ...