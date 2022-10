Roma In auto sul raccordo anulare con oltre un chilo di coca “griffata” nel bagagliaio 53enne arrestato dalla Polizia di Stato

... constatando l'autenticità dell'e dei suoi componenti e il funzionamento delle principali ... O ancora, presso i centri Stellantis &You die Palermo . SERVIZIO DI RESTAURO Lo stesso team che si ...... diverso materiale per il confezionamento della droga, un cellulare, due chiavi di un'autovettura e 3435 euro successivamente, hanno controllato anche l'dove hanno trovato 6 buste con circa 189 ...Le proteste degli attivisti di “Ultima Generazione” contro l'utilizzo di combustibili fossili nelle mani dei magistrati ...Dopo aver lottato in ospedale per una decina di giorni, Salvatore Allocca è morto a sguito di un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter. La vicenda a Tivoli il 7 ottobre scorso, quan ...